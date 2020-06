Spari in strada a Louisville, Chicago e in California, 4 morti

AGI - Almeno una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a seguito di spari a Louisville, nel Kentucky (Usa), contro la folla che protestava in un parco per la morte di Breonna Taylor, una giovane afroamericana uccisa dalla polizia lo scorso marzo. In una serie di tweet, il dipartimento locale di polizia, riporta Nbc, ha dichiarato di aver ricevuto le chiamate intorno alle 21 (ora locale, le 3 in Italia) per spari vicino a Jefferson Square Park. Una persona è morta sul posto mentre poco dopo sono stati segnalati altri spari che hanno causato il ferimento di un'altra persona, portata in ospedale non in pericolo di vita. Un video diffuso dai media americani mostra un uomo sparare una decina di colpi contro la folla che cercava di mettersi al riparo. "Sono profondamente rattristato dalla violenza scoppiata questa sera a Jefferson Square Park, dove erano raccolti coloro che esprimevano le proprie preoccupazioni", ha twittato il sindaco Greg Fischer. "è una tragedia che quest'area di protesta pacifica sia ora una scena del crimine".

A Chicago un bimbo di un anno è stato ucciso e sua madre è rimasta ferita in una sparatoria per strada a Chicago che ha scioccato anche le autorità ormai abituate alla violenza dilagante nella terza città americana. La madre 22enne rientrava a casa sabato pomeriggio quando l'assalitore si è fermato vicino alla sua auto e ha sparato otto colpi, raggiungendo il piccolo al petto e sfiorando la testa della madre, ha dichiarato la polizia. "Succede troppo spesso", ha detto ai giornalisti il capo delle operazioni di polizia di Chicago, Fred Waller, vicino al luogo in cui è avvenuta la sparatoria, nel Sud della città. "Quando finirà questo? Quando diremo quando è troppo?", si è chiesto l'ufficiale.

Il fatto è avvenuto una settimana dopo l'uccisione di Mekhi James, un bimbo di tre anni, morto in circostanze simili mentre viaggiava in auto con suo padre nella parte ovest della città. "Prenderemo la persona che ha ucciso quel bambino di tre anni. Prenderemo la persona che ha ucciso questo bambino", ha assicurato Waller.

La sindaca di Chicago, Lori Lightfoot, e il sovrintendente della polizia, David Brown, hanno chiesto ai residenti della di farsi avanti se hanno visto qualcosa che puo' aiutare nelle indagini. "Dobbiamo essere tutti oltraggiati dalla violenza a cui assistiamo nella nostra città. Questo bambino, e tutti i nostri residenti, meritano di meglio", ha dichiarato Brown. Finora sono stati effettuati arresti e la polizia continua a indagare su entrambi i casi.

Infine, almeno due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro di distribuzione Walmart in California, secondo quanto riferito da vari media statunitensi. Sabato pomeriggio, un'auto è stata lanciata contro un magazzino del gigante della vendita al dettaglio nella città di Red Bluff, ha rriferito alla Cnn Rick Crabtree, funzionario comunale. Un testimone citato da un giornale locale ha raccontato di aver sentito sparare colpi semiautomatici nel negozio Walmart.