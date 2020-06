Attacco a coltellate nel centro di Glasgow davanti all'hotel dei migranti, 6 feriti

AGI - Un attacco a coltellate ha sconvolto il centro di Glasgow, in Scozia, nel primo pomeriggio. Sei persone sono rimaste ferite, tra cui un agente di polizia che è "in condizioni gravi, ma stabili". Lo ha reso noto la polizia scozzese in un tweet. "L'uomo su cui la polizia ha aperto il fuoco è morto. Altri sei feriti sono in ospedale", ha spiegato Steve Johnson, funzionario di polizia, su Twitter. La Bbc e Sky News hanno riportato tre morti.

L'aggressione è avvenuta all'esterno dell'hotel Park Inn su West George Street. L'albergo era chiuso a causa della pandemia ma veniva utilizzato per ospitare i richiedenti asilo.