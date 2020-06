Trump dimezza le truppe Usa in Germania

Il presidente Donald Trump annuncia che dimezzerà le truppe Usa in Germana. Lo detto parlando con i cronisti alla Casa Bianca.

Ridurremo il numero delle truppe Usa in Germania "a 25.000" ha spiegato Trump. La Germania "è inadempiente. Lo è stata per anni. Deve alla Nato miliardi di dollari e deve pagarli. Quindi noi proteggiamo la Germania e loro sono inadempienti. Non ha senso", ha attaccato Trump.

Il tycoon contesta alla Germania di non destinare il 2% del Pil alle spese per la difesa. Ma la Germania non è inadempiente perché tale quota è per le spese militari e non necessariamente per la Nato e in ogni caso il rispetto dell'obiettivo concordato è per il 2024.