L'afroamericano di Atlanta è morto per "omicidio"

AGI - La morte di Rayshard Brooks, l'afroamericano ucciso venerdì da un agente di polizia bianco ad Atlanta, è stato un omicidio causato da ferite da arma da fuoco alla schiena. Lo ha reso noto l'ufficio del medico legale della contea di Fulton, dopo l'autopsia condotta domenica. Brooks - che aveva 27 anni, era padre di tre figli e si era addormentato perché ubriaco nel park-in di un ristorante fast-food, ma per questo aveva destato sospetti - è deceduto per la perdita di sangue e le lesioni agli organi causate da due ferite da arma da fuoco.

Domenica i manifestanti sono di nuovo scesi per le strade di Atlanta, in Georgia, ma anche in altre città Usa; e ad Atlanta si sono radunati al fast-food teatro dei fatti, che sabato notte era stato dato alle fiamme.