Turismo: Di Maio, entro fine mese Grecia revoca blocco Italia

AGI - "Sono contento che l'amico Dendias mi abbia rassicurato sul fatto che la Grecia aprirà all’Italia sicuramente entro la fine del mese eliminando qualsiasi tipo di blocco e obbligo di quarantena per gli italiani con l’impegno a valutare, in base ai dati, una riapertura già dalle prossime settimane". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa ad Atene con il suo omologo greco, Nikos Dendias.