È morto Stanley Ho, re del gioco d'azzardo di Macao

E' morto all'età di 98 anni Stanley Ho, re del gioco d'azzardo di Macao, l'ex colonia portoghese oggi Regione Amministrativa Speciale cinese. Lo riferisce l'emittente televisiva statale cinese Cctv. Il decesso è stato confermato anche dai familiari del tycoon originario di Hong Kong.

Ho Hung-sun, il suo nome in cinese, è stato per decenni uno degli uomini più ricchi d'Asia, e il nome più noto del gioco d'azzardo nella Las Vegas asiatica, fino al suo ritiro dal vertice del gruppo Sjm Holdings nel 2018. Ha avuto 17 figli da quattro donne, e aveva un patrimonio personale stimato in 6,4 miliardi di dollari.