Gli Usa valutano un test nucleare, il primo dal 1992

Funzionari dell'amministrazione Trump hanno discusso se condurre il primo test nucleare americano dal 1992. Secondo quanto riporta il Washington Post, citando sue fonti, rappresentanti dei vertici delle agenzie di sicurezza nazionale Usa ne hanno parlato in un una riunione, venerdì scorso.

La questione è emersa dopo che rappresentanti dell'amministrazione Trump hanno accusato Russia e Cina di aver condotto test nucleari a bassa intensità; "affermazione", sottolinea il Washington Post, "non sostenuta da prove disponibili pubblicamente e che entrambi i Paesi chiamati in causa hanno smentito". Il Consiglio per la sicurezza nazionale ha per ora rifiutato di commentare la notizia.