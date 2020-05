Nuovo record di contagi negli Usa. Il Brasile supera Italia e Spagna 

"I dati sull'epidemia sono incoraggianti, la curva dei contagi potrà tornare a salire ma non possiamo aspettare il vaccino", dice il presidente del Consiglio in conferenza stampa. Dal 25 maggio riaprono palestre e piscine. Il 15 giugno ripartono teatri e cinema. Prematuro far ripartire il campionato. Tra pochi giorni al via la sperimentazione dell'app Immuni.