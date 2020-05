Coronavirus: Venezia apre il sito della Cnn, "mai più orde di turisti"

Venezia è finita in apertura del sito della Cnn con un servizio sulla fine del 'lockdown' che presto riaprirà le porte della città lagunare al turismo di massa. "Una Venezia deserta contempla un futuro senza orde di turisti dopo il Covid-19", è il titolo del servizio che dà voce ad alcune organizzazioni locali che vorrebbero un turismo sostenibile che permetta ai veneziani di riappropriarsi della città.



"La nuova Venezia che sogno dopo questo periodo è come è adesso ma con più residenti", afferma Jane da Mosto, responsabile dell'Ong who "We Are Here Venice", "il problema di Venezia non è la mancanza di turitsi ma la mancanza di residenti permanenti. Con più residenti, la città rifletterebbe meglio la cultura veneziana e lo splendido stile di vita che offre questa città e anche i futuri visitatori potranno godersi meglio Venezia".