Il vaccino non sarà disponibile prima di 18 mesi, dicono i francesi

Un possibile vaccino per il Covid-19 non sarà disponibile prima di 18 mesi. Lo ha affermato il ministro per la Ricerca francese, Frederique Vidal, rispondendo indirettamente al presidente americano, Donald Trump, che in conferenza stampa ieri ha parlato della possibilità di averlo già entro la fine dell'anno, "forse prima".

"Quello che ci dicono i laboratori, i ricercatori, è che l'accelerazione che abbiamo visto nello sviluppo di studi clinici ci dà la speranza di un vaccino entro 18 mesi, ma non è ragionevole pensare di poter andare più veloci di così, salvo mettere in pericolo la sicurezza delle persone", ha sottolineato Vidal a Europe 1, ricordando che "la ricerca sul vaccino, il mondo ne è ben consapevole, è qualcosa che richiede abitualmente diversi anni".

La Vidal è poi tornata sulla polemica con il gigante farmaceutico Sanofi che nei giorni scorsi ha sollevato un polverone dicendo che un eventuale vaccino verrebbe distribuito prima negli Usa perché hanno investito 30 milioni di dollari negli studi di ricerca. È "inaccettabile riservare un vaccino a un Paese o a un altro per ragioni di soldi", ha commentato.

Sono oltre cento i progetti di vaccini in tutto il mondo e circa dieci studi clinici sono in corso.