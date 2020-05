L'allarme: "Gli Usa rischiano 147 mila morti di Covis entro agosto"

In Usa, entro l'inizio di agosto, potrebbero morire più di 147 mila persone per il nuovo coronavirus, adesso che le misure di contenimento si stanno gradualmente allentando. E' ultima previsione dell'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington, un panel spesso citato dalla Casa Bianca. L'attuale bilancio delle vittime in Usa è di oltre 82 mila morti.