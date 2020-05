Turni in spiaggia e spazi in da prenotare, il test spagnolo

Posti in spiaggia da prenotare con una app scegliendo tra il turno del mattino o del pomeriggio e accessi sorvegliati con il personale che accompagna al proprio spazio: potrebbe diventare un modello per l'emergenza coronavirus il piano adottato da Canet d'en Berenguer, località balneare spagnola a nord di Valencia, per garantire la sicurezza dei suoi ospiti.

Quando arriverà il via libera alle riaperture, probabilmente a metà giugno, la spiaggia potrà accogliere solo 5 mila persone alla volta, la metà della capienza normale, in modo da garantire il distanziamento sociale. Chi vorrà usufruirne dovrà prenotarsi tramite una app, scegliendo il settore come si fa per un posto a teatro in base alla propria preferenza e al numero di persone. All'arrivo, a un orario prestabilito per evitare assembramenti, si verrà accompagnati nel proprio spazio. I settori saranno distanti due metri l'uno dall'altro e delimitati da reti e pali simili a quelli di una porta di calcio.

"Questa estate sarà molto diversa", ha riconosciuto il sindaco, Pere Joan Antoni Chordá, intervistato dalla Cnn, "ci sarà più spazio tra te e il tuo vicino, come in una spiaggia di 'business class'".