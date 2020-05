Accordo più vicino sul Mes. Gentiloni: "I vantaggi sono la lunga scadenza e i tassi favorevoli" 

"Non è facile far fronte a una crisi di questo genere" ma davanti c'e' "la grande occasione" che "l'Unione Europea si dà degli strumenti di politica economica comuni". Così il commissario all'Economia Paolo Gentiloni in un'intervista al Tg2 post dove ha sottolineato che "è importante un intervento comune dell'Unione Europea perché il rischio che abbiamo davanti è che una crisi che ha colpito tutti i paesi europei aumentino le differenze tra i paesi".

Sulla Cassa integrazione, ha confermato che "se ci saranno ritardi, saranno ritardi imputabili non di certo alle linee di credito che arriveranno dall'Unione Europea ma ai meccanismi tra lo Stato le regioni che effettivamente ogni tanto anno in Italia registrano di tanto dei ritardi".

Parlando del Mes, per Gentiloni il vantaggio è rappresentato dalla "lunga scadenza" e dai "tassi di interesse più favorevoli". Aggiungendo che se si vuol prendere il prestito e avere questa linea di credito facilitata "devi obbligarti a utilizzarla per le spese sanitarie. Questa è l'unica condizione che è stata stabilita".

"Quando vengono censurate lettere di ambasciatori, quando vengono oppressi diritti umani, in Cina come in altri paesi, la voce dell'Europa dovrebbe essere sempre una voce coerente" ha ricordato ancora l'ex Ministro. "Noi siamo in Ue non per caso ma perché quando parliamo di democrazia, di libertà di stampa, quando parliamo di rispetto delle opinioni delle minoranze ne parliamo perché sono i valori fondanti del nostro paese e dell'Unione Europea. Quello che succede in queste settimane, in questi mesi e cioè una maggiore presenza pubblica nell'economia e un ruolo dello Stato non porti nessuno a farsi attrarre da modelli di capitalismo autoritario che vediamo in giro per il mondo. Li vediamo in Cina, li vediamo in Russia, li vediamo persino questa attrazione all'interno di alcuni paesi europei".

L'Italia e le alleanze

L'Italia è "un Paese che dialoga con tutti ma che ha una coerenza nelle sue alleanze. È bene che sia chiaro che la bussola della nostra collocazione internazionale non è cambiata e non deve cambiare e questo credo sia fondamentale". Sottolinea ancora Gentiloni.

"Abbiamo avuto una coerenza politica estera impressionante, sempre stati in questi 70 anni un paese schierato nell'alleanza Atlantica e per l'Unione europea e lo abbiamo fatto anche con alcuni margini di flessibilità che non sono degli ultimi 10 anni ma lo abbiamo fatto anche negli anni '50-'60".

"È chiaro - ha proseguito Gentiloni - che non possiamo fare solo da spettatori e saremmo comunque uno spettatore non neutrale in una guerra fredda tra Stati Uniti e Cina. Dovremmo cercare di avere un nostro ruolo autonomo come Unione Europea e, per farlo, dobbiamo fare ancora tanti tanti passi avanti. Non basta la politica estera, serve una politica di difesa, ci vuole un rafforzamento del ruolo internazionale dell'Euro come moneta e bisogna fare leva sulla nostra straordinaria potenza commerciale. Se riusciamo a mettere insieme queste quattro cose possiamo aspirare ad essere una grande potenza. Qualcuno dice una superpotenza tranquilla, è un'espressione che a me piace".

Verso l'accordo sul Mes

L'Eurogruppo dovrebbe raggiungere un accordo domani sui dettagli per attivare una linea di credito a condizioni rafforzate del Meccanismo Europeo di Stabilità per i costi sanitari diretti e indiretti dovuti alla crisi del coronavirus. Il memorandum d'intesa del Mes nell'ambito della linea di credito a condizioni rafforzate dovrebbe essere ribattezzato 'Template response plan' e i ministri delle Finanze europei dovrebbero dare il loro via libera a un meccanismo di sorveglianza 'leggero' per i Paesi che utilizzeranno i finanziamenti. Rimangono una serie di questioni ancora non risolte, a partire dal periodo di disponibilità della linea di credito e le procedure per chiuderle, cosi' come resta da decidere il tasso di interesse e la maturità da applicare ai prestiti.

"Sono abbastanza ottimista che l'Eurogruppo approvi i documenti" consentendo al consiglio dei governatori del Mes di riunirsi "la prossima settimana per adottarli", ha spiegato ieri una fonte europea secondo cui nessuno dei temi ancora da discutere impedirà di far proseguire il dibattito. "Niente di tutto questo pone problemi particolari. Siamo sui binari giusti per risolvere queste questioni", ha detto la fonte.

La sorveglianza rafforzata della Commissione europea sul modo in cui gli Stati membri utilizzano la linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità dedicata alla pandemia coronavirus sarà "molto molto leggera", ha spiegato la fonte Ue in vista della riunione di domani. "La sorveglianza rafforzata non è oggetto di negoziato all'Eurogruppo: è prevista da un regolamento Ue e la Commissione è l'istituzione incaricata di effettuarla", ha spiegato la fonte, escludendo che la Banca centrale europea possa giocare un ruolo significativo. La sorveglianza rafforzata inoltre "sarà modificata allo stesso modo della condizionalità: sarà molto molto light", "non sono previste missioni extra nei Paesi". Inoltre, la sorveglianza rafforzata "probabilmente sarà parte del normale processo del semestre europeo e si concentrerà sull'uso del denaro per questioni legate alla sanità", ha sottolineato la fonte. Anche la preoccupazione sollevata da alcuni in Italia che la Commissione o il Mes modifichino la condizionalità in corso d'opera è considerata "non giustificata".

La possibilità che la Commissione possa chiedere agli Stati membri di fare richiesta di un programma macro-economico è prevista dai regolamenti attuali del Six e Two Pack. "La Commissione puo' chiedere in qualsiasi momento a un paese di fare richiesta di un programma macro-economico. Il fatto che un paese sia soggetto a sorveglianza rafforzata non cambia nulla", ha spiegato la fonte. Inoltre, "la sorveglianza rafforzata nel contesto di questa linea di credito del Mes si concentrerebbero sull'uso dei soldi per sanità" e per la Commissione sarebbe "impossibile arrivare alla conclusione che è necessario.

Il Memorandum d'intesa del Mes dovrebbe essere ribattezzato "Template response plan" e il cambio di nome sarebbe una concessione per rassicurare i paesi che guardano con maggiore scetticismo al Mes, per il ruolo che il fondo salva-Stati ha avuto nell'imporre piani di risanamento e riforme ai paesi beneficiari di aiuti durante la crisi del debito sovrano. Qualcosa di simile accadde nel 2015, dopo che il governo greco di Alexis Tsipras chiese l'abolizione della Troika: nel braccio di ferro con l'Ue che porto' al terzo salvataggio della Grecia, l'Eurogruppo abbandono' la dizione "troika" per definire le missioni condotte da Commissione, Bce e Fmi, adottando l'espressione "istituzioni".

Il "template response plan" (modello di piano di risposta) del Mes dovrebbe essere unico e valido per tutti gli Stati membri della zona euro, e includere una lista delle diverse spese eleggibili per la linea di credito. Toccherà al singolo paese che chiederà di attivare la linea di credito "inserire in questo template la struttura delle spese", ha spiegato la fonte. Non sono previsti negoziati con il Mes sulla natura delle spese, che comunque dovranno rientrare tra i costi sanitari diretti e indiretti. Secondo la fonte, il "template" sarà abbastanza ampio da permettere a tutti di raggiungere la soglia del 2% del Pil. Una volta fatta la richiesta al Mes, il paese in questione sarebbe chiamato a firmare il "response plan" prima di ottenere gli aiuti.