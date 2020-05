Questo aprile è stato il più caldo di sempre nel mondo

L'aprile di quest'anno è stato il più caldo di sempre nel mondo, alla pari con il precedente record registrato nel 2016. In Europa le temperature sono state ben al di sopra della media in diversi Paesi occidentali, mentre nel nord-est sono state al di sotto.

E' quanto riferito dal Copernicus climate change service (C3S), il quale precisa che le temperature sono state sopra la media in gran parte della Siberia, della Groenlandia settentrionale e centrale e di parti dell'Antartide, della costa d'Alaska e dell'Oceano Artico. Stesse condizioni anche in Messico, parti dell'Africa centrale e nord-occidentale e in Australia occidentale.

Al contrario, le temperature sono state molto al di sotto della media in Canada centrale e in altre regioni del pianeta, tra cui alcune zone dell'Asia meridionale e sud-orientale, più fresche del solito.​