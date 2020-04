Coronavirus: New York primo Stato al mondo per contagi

New York ora lo Stato con più casi di Covid-19 al mondo. Scomponendo il bilancio totale americano, 462 mila casi, lo Stato delle Grande Mela conta da solo 159.937 casi. Supera così la Spagna che ne ha 157 mila e l'Italia che conta 143 mila. In totale i decessi nello Stato di New York sono 7.067.

Negli Stati Uniti sono morte per il coronavirus 1.783 persone in 24 ore, secondo l'ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University. I decessi risultano in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 1.973. Il totale dei morti negli Usa sale cosi' a 16,478, il bilancio piu' grave dopo quello dell'Italia.