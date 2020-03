Super Tuesday, il giorno della verità per Biden, Sanders e Bloomberg  

È arrivata l'ora del Super Tuesday, appuntamento clou delle primarie democratiche per decidere chi sfiderà Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Il voto riguarda in tutto 14 Stati, più due giurisdizioni. Ma quest’anno le primarie democratiche saranno ancor più ‘super’ del solito: parteciperà anche la California, lo Stato Usa più popoloso e con il maggior numero di delegati (415 per i democratici e 175 per i repubblicani). Sarà cruciale anche l’esito delle urne in Texas, secondo Stato con il maggior numero di delegati, a quota 228.

Completano il programma Massachusetts, Tennessee, Alabama, Arkansas, Oklahoma, Minnesota, Vermont, Colorado, Utah, North Carolina, Maine e le isole Samoa. In tutto, dirante il Super Tuesday, saranno assegnati 1.344 delegati su un totale di 3.979. Praticamente un terzo del totale. I risultati non saranno tutti disponibili nelle ore successive alla chiusura dei seggi. Per conteggiare quelli in California, ad esempio, ci vorranno giorni, perché molti voti vengono espressi per posta.