Estero

L'Oms eleva l'allarme coronavirus. Italia e Iran continuano a esportare il contagio

Le compagnie aeree riducono i collegamenti con la penisola. Decessi ai minimi da un mese in Cina, mentre esplodono i nuovi casi in Corea del Sud. In Israele risulta positivo un passeggero della Diamond Princess che era apparso negativo ai test effettuati in Giappone dopo lo sbarco.