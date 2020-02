La Cina conferma di poter controllare l'epidemia entro aprile

Lo pneumologo Zhong Nanshan, a capo del team di medici della Commissione Nazionale per la Sanità cinese, prevede che la Cina terrà sotto controllo l'epidemia di coronavirus entro la fine di aprile. "La Cina ritiene di tenere sotto controllo l'epidemia entro la fine di aprile", ha dichiarato il medico, durante una conferenza stampa a Guangzhou, nel sud-est del Paese.

"Nonostante ci sia stata una grande epidemia a Wuhan, non si è estesa massicciamente ad altre città". Sono stati 29 i decessi per il coronavirus in Cina nella giornata di mercoledì. Si tratta del livello piu' basso da quasi un mese. Lo hanno reso noto le autorita' di Pechino nell'aggiornamento quotidiano.