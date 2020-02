Lo stilista americano Peter Nygard accusato di abusi sessuali su 14enni

Un nuovo caso simile a quello che coinvolse Jeffrey Epstein scuote Manhattan: agenti dell’Fbi e della polizia hanno fatto irruzione a Times Square nel quartier generale della casa di moda di Peter Nygard, accusato di traffico sessuale. Gli investigatori hanno perquisito gli uffici in cerca di prove. Nygard, 78 anni, è finito sotto inchiesta dopo che quattro donne lo hanno accusato di aver abusato sessualmente di loro, nella sua residenza alle Bahamas, quando avevano 14 e 15 anni. Le accuse sono contenute in un fascicolo depositato al tribunale di Manhattan e che rilancia un nuovo caso di sfruttamento di ragazzine a New York, sette mesi dopo il suicidio di Jeffrey Epstein, il finanziere arrestato la scorsa estate con l’accusa di aver gestito un traffico di minorenni sottoposti ad abusi. Nygard è un canadese di origine finlandese, che ha costruito un impero nella moda, con un’azienda, fondata in Canada nel ’67 e poi esportata negli Usa vent’anni dopo, che impiega dodicimila persone in tutto il mondo.​