Germania: auto piomba sulla sfilata di Carnevale in Assia, 15 feriti

Un'auto ha investito una folla di persone che partecipavano a una sfilata di Carnevale a Volkmarsen, a nord di Francoforte, ferendo almeno 15 persone. Il conducente del veicolo è stato arrestato dalla polizia. Dopo la strage neonazista del 19 febbraio a Hanau, che si trova sempre in Assia, il ministero dell’Interno tedesco aveva aumentato i dispositivi di sicurezza in tutto il Paese. La vettura – una Mercedes Kombi – ha abbattuto le transenne ed è piombata sulla folla accorsa per assistere alla sfilata nei pressi di un supermercato. Tra i feriti vi sono adulti e bambini e sul posto sono accorse numerose ambulanze, i vigili del fuoco e polizia.