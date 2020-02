L'Ue stanzia 232 milioni, l'Italia preoccupa

La Commissione europea "è preoccupata per il caso Italia", anche se la risposta delle autorità "è stata rapida e trasparente" e annuncia l'invio di una missione congiunta dell'Ecdc e dell'Oms nel nostro Paese a partire da domani. Bruxelles inoltre si prepara a fornire "il sostegno necessario" agli Stati membri per l'emergenza e ha deciso di stanziare 232 milioni di euro per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Lo annunciano in una conferenza stampa congiunta i commissari responsabili della Salute e delle emergenze, Stella Kyriakides e Janez Lenarcic.

"Seguiamo con la più grande attenzione la situazione in Italia", che "ci preoccupa" ma "abbiamo contatti regolari con il ministro Speranza e non possiamo che felicitarci con le autorità italiane per la rapidità e la trasparenza con cui hanno agito", ha premesso Kyriakides e "alla luce della situazione in rapida evoluzione, siamo pronti ad aumentare la nostra assistenza", ha aggiunto. Al momento comunque, ha continuato la commissaria Ue, la Commissione non ha ricevuto richieste di sospensione dei movimenti all'interno dell'area Schengen, ma eventuali restrizioni dovrebbero "essere proporzionate e coordinate tra i Paesi Ue" sulla base della "valutazione del rischio e di consulenze scientifiche".

"Per il momento, l'OMS non ha consigliato di imporre restrizioni né ai viaggi né al commercio", ha precisato Kyriakides. Un portavoce dell'esecutivo Ue ha poi aggiunto che "allo stato attuale la nostra indicazione agli Stati membri non include la necessità di reintrodurre controlli alle frontiere".

Il pacchetto di aiuti da 232 milioni stanziato dalla Commissione sarà utilizzato per "rilevare e diagnosticare la malattia, curare le persone infette e a prevenire un'ulteriore trasmissione in questo momento critico": 114 milioni di euro andranno a sostegno dell'Organizzazione mondiale della sanità per "rafforzare la preparazione all'emergenza della sanità pubblica e il lavoro di risposta nei paesi con sistemi sanitari deboli e capacità di ripresa limitata. Parte di questo finanziamento è soggetta all'accordo delle autorità di bilancio dell'UE".

Quindici milioni saranno destinati all'Africa, 90 milioni a un partenariato pubblico-privato con l'industria farmaceutica per la ricerca di un vaccino, mentre 10 milioni andranno per i progetti di ricerca su epidemiologia, diagnostica, terapia e gestione clinica nel contenimento e nella prevenzione. Tre milioni di euro infine, saranno assegnati al meccanismo di protezione civile dell'Ue per i voli di rimpatrio di cittadini dell'UE da Wuhan, in Cina Intanto domani una missione congiunta di esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dell'Organizzazione mondiale della sanità partirà per l'Italia per sostenere le autorità" del Paese nella lotta al coronavirus Covid-19.

Lo stesso Ecdc oggi ha fatto sapere che "Il rischio associato all'infezione COVID-19 per le persone dell'UE e del Regno Unito è attualmente passato da basso a moderato". "Alla luce della situazione in rapida evoluzione, siamo pronti ad aumentare la nostra assistenza" all'Italia", ha aggiunto Kyriakides. Janez Lenarcic, commissario europeo per la gestione delle crisi e coordinatore della risposta alle emergenze, sottolinea che "con oltre 2.600 vite già perse, non c'è altra scelta che prepararsi a tutti i livelli. Il nostro nuovo pacchetto di aiuti sosterrà l'Organizzazione mondiale della sanità e indirizzerà i finanziamenti per garantire che i paesi con sistemi sanitari più deboli non vengano lasciati indietro. Il nostro obiettivo è contenere l'epidemia a livello globale".

"Con i casi che continuano a salire, la salute pubblica è la priorità numero uno. La comunità internazionale deve collaborare per aumentare la preparazione, che sia in Europa, in Cina o altrove. L'Europa è qui per svolgere un ruolo di primo piano ", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.