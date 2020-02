Clint Eastwood vuole Bloomberg alla Casa Bianca

Clint Eastwood appoggia il democratico Michael Bloomberg nella corsa per la Casa Bianca. Uno smacco per il Grand Old Party (Gop). L'89enne Eastwood è una delle poche voci repubblicane di Hollywood e nel 2016 aveva manifestato il suo sostegno per Donald Trump. "La cosa migliore che possiamo fare è semplicemente mettere là Michael Bloomberg", ha detto Eastwood in un'intervista al Wall Street Journal, auspicando un atteggiamento "più gentile" da parte dell'attuale inquilino della Casa Bianca, senza tweet o insulti.