Sanders in vantaggio nelle proiezioni dei caucus in Nevada

Bernie Sanders sarebbe in vantaggio nei caucus in Nevada. È quanto emerge dai sondaggi ai seggi. Il senatore del Vermont si piazzerebbe al 52% tra coloro che si professano molto liberal, seguito a distanza da Elizabeth Warren con il 17% e l'ex vice presidente Joe Biden al 9%. Si tratta della terza tappa nelle primarie democratiche per la corsa alla Casa Bianca.

Sempre in base alle proiezioni, circa la metà dell'elettorato latinoamericano in Nevada ha manifestato sostegno per Sanders mentre tra gli elettori afroamericani oltre un terzo parteggia per Biden, un quarto per il senatore del Vermont e uno su 8 per la Warren.