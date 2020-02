Coronavirus: Ue, pronti a fornire ogni sostegno all'Italia

L'Ue è "pronta a sostenere le autorità italiane e fornire ogni possibile sostegno" di fronte all'emergenza coronavirus che ha colpito il Paese. Lo ha affermato la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides. Bruxelles, ha ricordato, lavora "a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che i sistemi sanitari dell'Ue siano attrezzati e pronti, compreso il lancio di un appalto congiunto per sostenere l'accesso ai dispositivi di protezione individuale che potrebbero essere necessari". "E' solo insieme che possiamo affrontare questa situazione", ha concluso Kyriakides che ha anche fatto i complimenti alle autorità italiane per la loro azione rapida e la comunicazione trasparente" sull'emergenza coronavirus nel Paese, aggiungendo di seguire "la situazione in Italia da vicino".