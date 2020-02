Coronavirus: l'Oms è preoccupata per i contagi senza legami certi con la Cina

L'Oms esprime "preoccupazione" per i casi di contagio da nuovo coronavirus senza legami certi con la Cina. Nel suo briefing quotidiano, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che ​"sebbene il numero totale di casi da Covid-19 al di fuori della Cina rimanga relativamente basso", l'Oms è "preoccupata per il numero di casi senza un chiaro legame epidemiologico, come i viaggi in Cina o il contatto con un caso confermato".