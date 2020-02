La finta mappa della prossima diffusione del coronavirus

Il 12 febbraio scorso su Twitter è stata pubblicata una mappa. Nel testo del tweet si legge: “L’università di Southampton ha usato i big data per mostrare dove le persone di Wuhan hanno volato prima del blocco”. E ancora: “I ricercatori hanno stimato che circa 6 milioni (di persone) sono sbarcate in 382 nazioni tra Asia, Europa, Stati Uniti e Australia. L’esplosione del coronavirus potrebbe succedere nei prossimi tre mesi”.

— University of Southampton uses big data to draw map showing *where did #Wuhan people flee before lockdown*



Researchers estimate these 6 #MILLIONS hv arrived in ~382 countries across Asia, Europe, #US & Australia. #Coronavirus outbreak may happen in next 3 months!