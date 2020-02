Angela Merkel non interviene nella scelta del nuovo leader della Cdu

“Non mi immischio nel dibattito su chi sarà il prossimo leader della Cdu e su chi sarà il candidato alla cancelleria”: lo ha detto Angela Merkel dopo un incontro con la premier finlandese, Sanna Marin. La cancelliera tedesca ha ribadito di averlo già messo in chiaro nell’ottobre del 2018, quando si dimise dalla presidenza del partito cristiano-democratico: “Allora presi posizione sulla mia disponibilità a restare alla cancelleria e dissi pure che non mi immischio nella questione di chi in futuro guiderà la Cdu”. Merkel ha aggiunto che “la sua esperienza di natura storica è che i predecessori devono sempre tenersi fuori” da queste dinamiche. La cancelliera ha anche ribadito che la Cdu mantiene la sua posizione sull’Afd, ossia che “non ci sarà nessuna collaborazione”, con il partito dell’ultradestra. ​