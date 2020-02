Coronavirus: Oms, enormi progressi contro l'epidemia

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al Cairo parla di "enormi progressi" compiuti nella gestione dell'epidemia di un nuovo coronavirus dalla sua comparsa in dicembre in Cina. "Abbiamo fatto enormi progressi in un breve periodo di tempo", ha detto Richard Brennan, Direttore della preparazione alle emergenze nel Mediterraneo orientale, in una conferenza stampa presso l'Ufficio regionale dell'OMS in Egitto.

"Il virus può essere diagnosticato ovunque ora" e "sistemi sanitari efficaci" sono stati messi in atto, ha detto Ahmed al-Mandhari, direttore regionale dell'OMS. Tuttavia, è "ancora troppo presto per dire che il virus e' stato contenuto", ha detto Brennan.