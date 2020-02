Per la prima volta i guariti superano i nuovi contagi da coronavirus

Il numero di pazienti guariti dal coronavirus ha superato per la prima volta i nuovi casi di contagio in Cina. Lo rivelano gli ultimi dati diffusi dalla Commissione Nazionale per la Sanità di Pechino relativi alla giornata di ieri, quando sono stati rilevati 1.749 nuovi casi di contagio in Cina, mentre i pazienti guariti dal virus e dimessi dalle strutture ospedaliere sono stati 1.824.

In totale il numero di pazienti guariti dal virus dall'inizio dell'epidemia è di 14.376 e i nuovi casi di contagio in Cina - al di fuori della provincia dello Hubei, la più colpita dalla malattia - sono 56, in calo per il quindicesimo giorno consecutivo.