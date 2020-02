Haftar dice di aver affondato una nave turca piena di armi

L'esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha rivendicato di aver colpito una nave turca che trasportava munizioni e armi provenienti dalla Turchia nel porto di Tripoli. "La nave turca carica di armi e munizioni attraccata questa mattina nel porto di Tripoli è stata distrutta", ha dichiarato una nota del centro media dell'Lna sulla sua pagina Facebook.

L'inviato Onu per la Libia, Ghassan Salame, ha riferito che il porto nella capitale libica, Tripoli, è stato attaccato, notizia confermata da un reporter dell'agenzia Reuters a Tripoli che ha detto di aver visto levarsi fumo nero dalla zona portuale.

Una fonte sul posto ha aggiunto che è stato colpito un magazzino, ma non una nave. Nonostante da mesi sia in corso l'offensiva di Haftar sulla capitale libica, il porto tripolino è rimasto sempre aperto per cibo e altre importazioni.