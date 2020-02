Il coronavirus ha ucciso finora 1.765 persone in Cina

Nuovo bilancio dei morti in Cina per il coronavirus: sono 1.765 le persone che hanno perso la vita. Lo hanno riferito le autorità di Pechino nel giorno in cui due voli charter organizzati dall'amministrazione Trump hanno lasciato Tokyo diretti negli Stati Uniti con a bordo gli americani che hanno scelto di essere evacuati dalla Diamond Princess, la nave da crociera bloccata dall'inizio di febbraio in Giappone con a bordo oltre 350 casi di infezione. Il primo aereo atterrerà in Texas mentre il secondo in California. Non è stato rivelato quante persone sono state evacuate, ma sono stati riempiti 10 pullman per trasferirle in aeroporto. Al loro arrivo negli Usa, dovranno sottoporsi a un'altra quarantena volontaria di 14 giorni.