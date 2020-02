C'è un italiano tra i contagiati sulla nave da crociera

I casi di contagio in Cina sono più di 70 mila L'epidemia da nuovo coronavirus Covid-19 in Cina ha registrato 2.048 nuovi casi e 105 morti nella giornata di ieri, il che porta il totale nazionale a oltre settantamila casi di contagio (70.548 per la precisione) mentre le vittime sono a quota 1.770. I pazienti guariti e dimessi dagli ospedali nella giornata di ieri sono stati 1.425. La provincia dello Hubei, da dove si è diffuso il coronavirus, conta da sola 100 delle 105 nuove vittime e la stragrande maggioranza anche dei nuovi casi (1.933). Il contagio si è esteso finora ad almeno 25 Paesi, con cinque persone morte al di fuori dei confini della Cina: nel mondo quindi il totale dei casi accertati è a quota 71.327 e quello dei decessi a 1.775 (i cinque decessi fuori dalla Cina sono stati registrati a Taiwan, Giappone, Francia, Filippine e Hong Kong).

Niccolò è in condizioni perfette Niccolò è in ottime condizioni. Lo riferisce lo Spallanzani dove il ragazzo, rimasto a Wuhan durante l'esplosione dell'epidemia di coronavirus, è stato ricoverato al suo arrivo in Italia. Le condizioni dei due coniugi cinesi colpiti dalla polmonite, intanto, sono migliorate. Si tratta dei primi due casi registrati in Italia e facevano parte di una comitiva in cui tutti gli altri componenti sono risultati negativi ai test e hanno già fatto ritorno in Cina

Pechino rinvia l'assemblea annuale del Parlamento La sessione parlamentare annuale della Cina, prevista per l'inizio di marzo, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'epidemia di Covid-19. L'agenzia di stampa di stato Xinhua citata dal South China Morning Post ha riferito che il comitato permanente del Congresso nazionale del popolo (NPC) discuterà il ritardo alla fine di questo mese - indicando di fatto che sarà rimandato. Un portavoce della Commissione per gli affari legislativi dell'NPC ha detto alla Xinhua che il rinvio della riunione di marzo avrebbe permesso ai funzionari governativi di concentrarsi sul controllo dell'epidemia, che ha ucciso più di 1.700 persone. Il portavoce ha detto che un terzo dei legislatori nazionali sono anche funzionari del governo locale che stanno attualmente lavorando per fermare la diffusione della malattia. Non è stata annunciata alcuna nuova data per l'incontro.

Sulla nave altri 99 positivi al test I test hanno accertato altri 99 contagiati sulla nave da crociera Diamond Princess, bloccata in porto a Yokohama per la quarantena. Lo riferiscono i media giapponesi citando le ultime cifre del ministero della Salute. Il totale adesso è di 454 contagi accertati. A bordo, prima della partenza degli americani sbarcati ieri, c'erano oltre 3.700 persone fra passeggeri e membri dell'equipaggio

L'aereo italiano evacuerà gli europei L'aereo che il governo italiano si appresta a inviare in Giappone per evacuare i connazionali rimasti per giorni in quarantena sulla nave da crociera Diamond Princess, potrebbe riportare anche cittadini di altri Paesi europei. Lo hanno riferito fonti qualificate, precisando che la collaborazione europea impone una scelta di questo genere, anche in considerazione che - in quel caso- i costi della missione sarebbero ripartiti con altri Paesi.