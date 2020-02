Droga: 11 arresti e sequestri nei controlli a Roma

Fine settimana di controlli con 11 arresti e numerosi sequestri di stupefacenti per gli agenti della Questura di Roma impegnati nel contrasto alla droga.

A Tor Bella Monaca, a casa di un 28enne agli arresti domiciliari, i poliziotti del commissariato Casilino hanno trovato o eroina, 32.660 euro in contanti, una macchina conta soldi e materiale per il confezionamento. Il pusher è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli. Nel quartiere Portuense-Corviale, gli uomini in borghese del commissariato San Paolo, hanno controllato uno spacciatore già noto ai poliziotti. Trovato con alcune dosi di cocaina, è stato accompagnato nella sua abitazione dove, grazie ai cani antidroga gli agenti hanno sequestrato 57 grammi di cocaina, un bilancino di precisione.

Per il 52enne romano sono scattate le manette. Un altro romano residente a Sacrofano è stato arrestato perché in casa aveva 19 grammi di marijuana, alcuni grammi di chetamina, 2 bilancini di precisione e 610 euro in contanti.

Arrestato anche un 67enne trovato con 100 grammi di cocaina. In piazza Marconi, nei pressi di un noto locale dove era in corso un evento, un giovane di Tivoli residente a Palombara Sabina, è stato arrestato perché trovato con 6 involucri di cocaina e 560 euro in contanti mentre in casa ne teneva altri sei.

Gli agenti del commissariato Prenestino hanno arrestato al Quarticciolo un 66enne trovato con diverse dosi di cocaina e 1.075 euro in contanti.

Vicino alla stazione metro Lepanto gli agenti del commissariato Prati hanno arrestato un romano di 25 anni che aveva 6 grammi di marijuana.

Numerose dosi di cocaina, oltre al sequestro di 5.000 euro in contanti, sono il frutto di due arresti effettuati dagli agenti del Reparto Volanti: uno è stato trovato con 18 dosi di cocaina ed è stato anche denunciato per guida senza patente, l'altro è stato arrestato dopo che, a seguito della perquisizione domiciliare sono stati trovati 20 grammi di cocaina e 5.000 euro in contanti.

A Villa Lazzaroni gli agenti del commissariato Appio hanno sorpreso due fratelli con 35 grammi di marijuana: il maggiore è stato arrestato mentre il minore è stato denunciato in stato di libertà.

Sorpreso tra via Ricasoli e Piazza Vittorio Emanuele mentre cedeva un involucro, in cambio di 20 euro, un uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato Esquilino. Nello zaino anche 4 flaconi di metadone.