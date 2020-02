Coronavirus: iniziata l'evacuazione degli americani dalla Diamond Princess

È iniziata l'evacuazione dei passeggeri americani dalla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena nel porto di Yokohama, in Giappone. Tuttavia, 46 cittadini statunitensi saranno costretti a rimanere a bordo. Sono, infatti, tra i 286 croceristi contagiati dal coronavirus e dovranno essere ricoverati in ospedali giapponesi. Lo ha detto alla Cnn la società armatrice Princess Cruises.