Afghanistan: accordo per la tregua tra Usa e talebani

Gli Stati Uniti e i talebani hanno raggiunto un accordo per una tregua in Afghanistan che entrerà in vigore "molto presto" e potrebbe portare al ritiro delle truppe americane dal Paese. Lo ha riferito l'Associated Press, citando una fonte dell'amministrazione Usa. L'accordo per una "riduzione delle violenza" della durata di sette giorni sarà seguito dall'avvio di colloqui di pace inter-afghani entro dieci giorni, ha spiegato la fonte, sottolineando che si tratta di un'intesa "molto specifica" che riguarda truppe straniere e forze afghane.

Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il ministro della Difesa, Mark Esper, hanno incontrato il presidente afghano Ashraf Ghani a margine della conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco. Ieri il capo della diplomazia americana aveva riferito che negli ultimi giorni c'e' stata "una svolta piuttosto importante" nei negoziati, sottolineando che il presidente americano Donald Trump aveva dato il via libera a continuare i colloqui.