L'Everest è troppo affollato: 10 alpinisti morti in una settimana 

HANDOUT / PROJECT POSSIBLE / AFP

Scalatori in attesa di raggiungere la cima del Monte Everest, foto scattata il 22 maggio

L'Everest si sta trasformando in un cimitero di alpinisti: gli ultimi due a perdere la vita nel corso della conquista del tetto più alto del mondo sono stati un britannico e un irlandese. Il britannico "ha raggiunto la cima, ma è svenuto ed è morto 150 metri più giù", ha spiegato Murari Sharma della Everest Parivar Expedition. L'irlandese è morto sul fianco tibetano della montagna. Il bilancio complessivo delle vittime dell'Everest è stato, questa settimana, di 10 morti.

Gli organizzatori delle spedizioni per gli scalatori che, con la bella stagione, hanno preso d'assalto la montagna più alta al mondo, nei giorni scorsi avevano comunicato il crescente numero di morti sulla montagna. Un affollamento che ha cerato veri e propri ingorghi per arrivare in vetta, con gente costretta ad attendere oltre due ore sopra gli 8 mila metri di altezza. Dopo la morte di un americano 55enne, Donald Lynnn Cash, è stato confermato il decesso di due indiani.

HANDOUT / PROJECT POSSIBLE / AFP



