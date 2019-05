Il negozio che vende ogni specie possibile di formiche

JUN YASUKAWA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN Formiche

A Berlino i negozianti si specializzano. C’è il negozio che vende solo bottoni, quello in cui si può acquistare ogni tipo di chitarra acustica, chi vende solo tessili a forma di pezzi di carne da macello. E poi c’è l’Antstore di Martin Sebesta, dove a seconda del portafogli, si può portare a casa, una coppia di formiche, una regina, una colonia da 30 mila ‘abitanti’, un intero formicaio e tutto ciò che serve per allietare la vita di questo insetto.

Quello di Sebesta è probabilmente l’unico negozio specializzato in formiche al mondo. Quanti mai potranno essere gli appassionati? Molti, stando allo stringato racconto di Sebesta sul Guardian. Ma forse questo non basta a giustificare la buona riuscita del business. Perché a Martin gli affari vanno davvero bene. Non è dato conoscere la cifra ma basti pensare che l’attività di Sebesta impiega 24 operai, ha dovuto procurarsi uno spazio di 1000 metri quadri e un social media manager a tempo pieno che gestisce il sito, i social, e modera il forum.

THOMAS BOCHYNEK / NORTHWESTERN UNIVERSITY / AFP Formiche

La maggior parte degli acquisti avviene online e i prezzi degli ‘articoli’ vanno dai 50 euro per un set ‘di partenza’ per le “Lasius niger” - la più comune formica da giardino - fino ai 500 (costo base) per un formicaio tripartito che ospita l’Atta cephalotes, originaria del Sud America.

Il negozio è li dal 2003, quando Martin Sebesta, decise di aprire i battenti, frustrato per il fatto che i negozi di animali di Berlino mancassero di materiale e di entusiasmo riguardo il mondo delle formiche. Iniziò pian piano: sopravvissuto al cancro a venti anni, Sebesta aveva davanti a sé una brillante carriera alla Siemens e prima di buttarsi nel suo grande progetto, affittò un capannone e cominciò a lavorare part-time al suo primo formicaio.

MICHEL RAUCH / BIOSPHOTO Formiche

“Certo, puoi comprare un pesce rosso e guardarlo nuotare a destra e a sinistra tutto il giorno, ma con le formiche puoi vedere qualcosa di grande partire dal nulla”. Ma non è solo una questione di passione: “Ad oggi se hai un’attività medio-grande non puoi permetterti di non specializzarti”.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.