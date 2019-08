La minaccia dell'Isis non è finita

Telegram La foto condivisa sui canali Telegram dell'Isis

Un rapporto delle Nazioni Unite avverte di una possibile serie di attentati dell'Isis entro la fine dell'anno. Osservatori specializzati presso il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dipingono un quadro allarmante del movimento estremista islamista globale che continua a rappresentare una minaccia significativa nonostante le recenti battute d'arresto. Gli autori rilevano 30.000 stranieri che hanno viaggiato fino al "califfato" per combattere e che potrebbero essere ancora vivi.

"Le loro prospettive future saranno di interesse internazionale per il prossimo futuro", afferma il rapporto. "Alcuni potrebbero unirsi ad al-Qaida o ad altre sigle terroristiche che potrebbero emergere. Alcuni diventeranno leader o radicalizzatori".

Il rapporto si basa sulle informazioni fornite dalle agenzie di intelligence degli Stati membri delle Nazioni Unite e offre uno spaccato del pensiero collettivo tra i servizi di sicurezza di tutto il mondo.

I rischi principali in Europa vengono dai circa 5-6.000 combattenti stranieri che sono partiti dall'Europa verso la zona di conflitto in Iraq e Siria. Di questi, il 75% si è unito all'Isis. Le vittime dichiarate ammontano a 30-40 mentre dal 10 al 15% restano detenuti nella regione, dal 10 al 15% sono stati trasferiti e dal 30 al 40% sono tornati in Europa.

