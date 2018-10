Cina: Xi Jinping ha inaugurato il ponte che collega Hong-Kong e Zhuhai. È il più lungo del mondo

Afp Il ponte Hong-Kong-Macao

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha inaugurato il ponte che congiunge Hong Kong, Macao e Zhuhai. Lo rende noto l'agenzia Xinhua. "Xi Jinping ha partecipato alla cerimonia e ha annunciato l'apertura ufficiale del ponte", scrive l'agenzia di stampa cinese. La cerimonia si è tenuta in una struttura al coperto a Zhuhai, nella provincia orientale cinese del Guangdong, mentre a Hong Kong non ci sono state celebrazioni. Subito dopo l'inaugurazione del ponte, da uno schermo alle spalle del presidente cinese sono state trasmesse immagini di uno spettacolo pirotecnico. Xi non ha pronunciato discorsi.

Lungo 55 chilometri, è il ponte sul mare più lungo del mondo: si compone anche di un tunnel sottomarino di 6,7 chilometri di lunghezza collegato a due isole artificiali, ed è il secondo grande progetto ingegnieristico che collega Hong Kong alla Cina a essere inaugurato nel giro di poche settimane, dopo l'apertura di un collegamento ferroviario ad alta velocità aperto il mese scorso. Il ponte è costato complessivamente circa venti miliardi di dollari: è in grado di resistere a un terremoto di magnitudo 8 o a un supertifone.

La struttura aprirà al traffico a partire da domani, ma per i più critici, la valenza del progetto è soprattutto politica e avrà come riflesso quello di rafforzare il controllo di Pechino sull'ex colonia britannica. Il ponte accorcia i tempi di percorrenza tra Hong Kong e Macao, oggi di circa quattro ore, portandoli a circa 45 minuti, ma solo pochi veicoli potranno utilizzarlo: inizialmente il traffico sulle strade serpeggianti della struttura sarà appannaggio solo di mezzi pesanti e autobus e di veicoli che hanno un permesso speciale.

