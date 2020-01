Wall Street chiude in rialzo, record per il Dow Jones dopo l'accordo sui dazi

Chiusura in positivo per Wall Street con il Dow Jones che supera un nuovo record dopo la firma dell'accordo sui dazi tra Usa e Cina. Il Dow ha terminato la seduta a 29.032,29 punti, in rialzo dello 0,32% mentre lo S&P 500 è salito dello 0,19% a quota 3.289,40. Il tecnologico Nasdaq ha segnato un progresso dello 0,08% a 9.258,70 punti.

