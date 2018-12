Wall Street:  chiude in netto calo su paura shutdown, Dj -2,02%

Ancora una seduta nettamente negativa per Wall Street che, dopo aver metabolizzato il rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed, ha esteso oggi le perdite dopo che il presidente americano, Donald Trump ha deciso che non firmerà una legge di bilancio temporaneo che scongiuri lo 'shutdown' dell'amministrazione Usa, ovvero la parziale chiusura delle attività federali. Il Dow Jones ha ceduto in chiusura il 2,02% a 22.853,02 punti. Il Nasdaq ha perso l'1,63% a 6.528,41 punti e lo S&P 500 l'1,59% a 2.467,05 punti.



Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it