Wall Street: chiude in profondo rosso, DJ -1,85% e Nasdaq -2,99%

Chiusura in profondo rosso per Wall Street alla fine di una settimana difficile, caratterizzata dalla decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse. A pesare sono anche rinnovati timori per il commercio e lo spettro dello shutdown del governo di Washington. Il Dow Jones perde l'1,85% a 22.444,73 punti, il Nasdaq cede il -2,99% a 6.332,99 punti dopo aver toccato il -3,36%, lo S&P perde il 2,06% a 2.416,66 punti.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it