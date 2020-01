Wall Street: chiude in calo, Dow Jones -0,51%

afp wall street

Wall Street ha chiuso in calo: il Dow Jones ha segnato -0,51%, il Nasdaq -0,19%. Ad appesantire la Borsa di New York, il virus cinese, la revisione al ribasso delle stime del Fondo monetario sulla crescita globale e il pessimo andamento del titolo di Boeing, sospeso per eccesso di ribasso dopo la comunicazione che il 737 Max non sarà autorizzato a tornare a volare prima di giugno. Il Dow Jones ha così ceduto lo 0,51% e si è fermato a quota 29.198,28 punti, e il Nasdaq ha lasciato sul terreno lo 0,19% e ha terminato a 9.370,81 punti.

