Wall Street apre in calo, per colpa della crisi turca. La lira crolla ai minimi record, nonostante il presidente, Recep Tayyip Erdogan abbia invitato la popolazione a cambiare la valuta straniera in loro possesso per sostenere la moneta nazionale. Il Dow Jones perde lo 0,64% a 25.344 punti, lo S&P lo 0,52% a 2.838 punti e il Nasdaq lo 0,35% a 7.850 punti.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it