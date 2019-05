Wall Street: apre in calo per tensioni commerciali con Cina

Le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump affossano, come prevedibile, anche i listini americani. A New York il Dow Jones cede l'1,61%, il Nasdaq il 2,23%. Ieri Trump ha annunciato per venerdì prossimo dazi su merci cinesi per oltre 200 miliardi di dollari.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.