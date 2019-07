Visco: politica di bilancio prudente per ridurre il costo del debito

L'orientamento prudente della politica di bilancio "andrà confermato in un quadro di piu' lungo periodo" per consolidare le minori tensioni sui titoli di Stato "e ridurre ulteriormente il costo del debito pubblico". Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, oggi all'assemblea dell'Abi. Lo spread, ha ricordato "supera ancora di 70 punti i valori non bassi prevalenti rispetto all'aprile del 2018. Se il calo continuasse e il costo del debito scendesse sotto il tasso di crescita nominale del Pil, come gia' avvenuto negli altri paesi dell'area dell'euro, sarebbe più facile ridurre l'incidenza del debito sul prodotto".

