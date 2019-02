Unipol ha venduto a Bper per 220 milioni di euro Unipol Banca. Nell'ambito di questa operazione, il gruppo ha acquistato dalla stessa Bper, tramite UnipolReC, due portafogli di sofferenze (uno di titolarità di Bper e l'altro di Banco di Sardegna, per un valore lordo pari a 1,3 miliardi di euro, a fronte di un corrispettivo di 130 milioni di euro, pari a circa il 10% del valore lordo dell'intero portafoglio.

Con questa operazione, si legge in una nota del gruppo assicurativo, Unipol completa "il processo di riqualificazione della propria strategia nel comparto bancario, uscendo dalla gestione diretta di una banca di medie dimensioni, per assumere un ruolo di investitore stabile, di lungo termine, di uno dei principali gruppi bancari italiani". Inoltre, "incrementa la scala operativa di UnipolReC, valorizzandone l'expertise in tema di recupero crediti; accentua la focalizzazione sul core business assicurativo", e, infine "valorizza la partecipazione detenuta in Bper, supportandone il processo di crescita con potenzialità di sviluppo di ulteriori business in futuro"

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.