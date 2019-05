Ue, Tria non sorpreso: previsioni non tengono conto del I trimestre

Michele Spatari / NurPhoto

Giovanni Tria

Non è sorpreso il ministro dell'Economia Giovanni Tria dopo la pubblicazione delle previsioni sul Pil, diffuse dalla Commissione europea. Incontrando la stampa dopo la conferenza "Forum de Paris: Debito sostenibile, una crescita durevole", svoltasi oggi nella capitale francese, Tria ha detto che le stime di Bruxelles "corrispondono alle previsioni già fatte nel nostro Def, quindi ce l'aspettavamo, mi pare che saranno confermate".

Il titolare del Mef ha anche spiegato perché, a suo parere, le stime differiscono da quelle del governo italiano. "Sembra ci sia leggermente meno ottimismo per l'anno prossimo ma dal punto di vista delle previsioni, con gli errori di stima, è quasi identico. Tengo anche presente che nelle previsioni della Commissione Ue non si è tenuto conto, perché sono state chiuse prima, dei dati del primo trimestre del Pil italiano che non erano negativi".

