Ue: Tav progetto importante, i lavori devono essere conclusi

GIUSEPPE CACACE / AFP Tav Lione-Torino

La Tav Lione-Torino "è un progetto importante non solo per Francia e l’Italia ma per l’intera Europa. Il progetto è in corso ed è importante che tutte le parti assicurino i loro sforzi per completarlo in tempo". Così Enrico Brivio, il portavoce della Commissione europea che si occupa di trasporti, ha risposto alle domande dei giornalisti sull'ipotesi che il governo italiano possa bloccare i lavori della Tav. Riferendosi alle notizie pubblicate oggi da alcuni quotidiani, Brivio ha comunque tenuto a sottolineare che la Commissione "non commenta i rumors".

