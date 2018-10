Ue, Juncker: l'Europa si deve difendere dal populismo

Gli europei devono difendersi con decisione dall'ascesa di "nazionalisti e populisti" nel Vecchio Continente: lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker stamane a Vienna. "Dobbiamo alzarci, quando si fa avanti senza ostacoli il pericolo da destra". Ma la strada, ha aggiunto il presidente della Commissione, non è quella degli Stati Uniti d'Europa sul modello degli Stati Uniti d'America: "L'Unione europea potrà avere successo solo se non si rivolgera' contro le nazioni". D'altra parte, spiega Juncker, tra "40 e 50 anni la competizione avverrà tra le regioni, non tra le nazioni".

